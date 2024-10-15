Естонія хоче купляти українську оборонну продукцію: за яких умов це реально

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про можливу співпрацю з Україною. Естонія, президент якої нещодавно сказав, що росія не повинна виграти війну, могла б купувати в України оборонну продукцію. Однак через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт, пише rus.err.ee.

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«Експорт озброєнь і військової техніки просто заборонений. Крім того, нам все потрібно на фронті, — заявив голова українського Центру нових геополітичних досліджень Михайло Самусь. — Важко собі уявити, що якийсь залишок боєприпасів відправиться замість фронту в Естонію або в іншу країну. Можливо, що за допомогою інвестицій уряду Естонії та за участю українських фахівців (але вже на території Естонії) це можливо. Тобто створюється спільне підприємство, яке вироблятиме цю продукцію саме для естонської армії. І це не буде експортом, який заборонений, а буде виробництвом в інтересах естонської армії».

За словами міністра оборони Естонії, заборона на експорт не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості, а така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України.

«Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії», — зазначив Певкур.

За словами Певкура, якщо Естонія та Україна все ж таки дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія буде закуповувати лише те, що дійсно необхідно для країни.

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«Ракети дальньої дії — це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, про деталі ми не можемо говорити, але насамперед подивимося на ці системи, які можуть впливати на супротивника на великій дальності», — наголосив Ханно Певкур.

Раніше «ФАКТИ» писали, що НАТО відпрацьовує захист із застосуванням ядерної зброї.

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