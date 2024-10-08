росія не повинна виграти війну: президент Естонії різко засудив дії Заходу

Обмеження, які Захід застосовує щодо допомоги Україні, лише показують його страх, слабкість і нерішучість — все це підживлює агресора, вважає Алар Каріс, президент Естонської Республіки, повідомляє Politico.

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«Жодна країна не є чужим подвір'ям. Жодна країна не може скасувати право іншої на вибір незалежних зовнішніх та безпекових цілей, — сказав Алар Каріс. — Якщо агресор зробить таку спробу, якщо він перейде цю межу, то ми прийдемо на допомогу жертві й покараємо нападника. І росія перетнула цю червону лінію. На жаль, існують й інші обмежувальні лінії — ті, які західні країни вважають червоними лініями росії. І, роблячи такі припущення про наміри рф, ми збудували власну стіну. Ми провели лінію, вважаючи, що її перетин означатиме ескалацію. Це неправда! Наш страх невиправданий. Лише два з половиною роки тому багато хто вважав, що надання будь-якої військової допомоги Україні буде ескалацією. Але це не так. Або що надання Україні танків і винищувачів буде ескалацією. Це не було ескалацією. Обмеження, які ми самі собі встановили, неодноразово дискредитувалися. Вони лише показують наш страх, слабкість і нерішучість — все це підживлює агресора, підбадьорює його, збільшує його апетит».

росія не застосовує до себе жодних обмежень. Так само, як Північна Корея чи Іран не обмежують кремль у використанні зброї, яку вони постачають, зазначив глава Естонії.

«І ці ракети, безпілотники й бомби, надані без застережень, вбивають українських жінок і дітей. Вони вбивають працівників Червоного Хреста, руйнують лікарні, торгові центри і вражають кораблі, що перевозять зерно до Африки. І все ж ми наклали обмеження на те, як Україна може використовувати західну зброю для власної оборони. Ми заборонили країні стріляти по військових базах і цілях на території росії, з яких здійснюються ракетні обстріли дитячих лікарень. Ці обмеження несправедливі, аморальні та шкідливі. Застосовуючи їх, ми побудували стіну, за якою, з одного боку, ми доблесно допомагаємо Україні, а з іншого — перешкоджаємо повному використанню нашої власної допомоги. Ми фактично змушуємо Україну вести оборонні бої зі зв'язаною за спиною рукою. Давайте зараз знімемо ці обмеження. Ми можемо продовжувати засуджувати жорстокі звірства росії, але без ефективних дій проти насильства нас засудить історія. І я згоден з колишнім Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, коли він сказав, що ми могли б надати військову підтримку Україні до 2022 року і, можливо, запобігти цій війні».

На думку президента Естонії, коли йдеться про досягнення своїх імперіалістичних амбіцій в Україні та Європі, росія не зважає на ціну — чи то в грошах, чи то в людських життях.

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«Ми повинні дати рф зрозуміти, що жодна країна ніколи не зможе нав'язати свою волю сусідам за допомогою війни. А це означає, що росія не може виграти цю війну», — підкреслив Алар Каріс.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому пакети американської військової допомоги Україні зменшуються.

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