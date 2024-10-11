Це не є реакцією на війну: НАТО відпрацьовує захист із застосуванням ядерної зброї

На фоні загроз з боку росії та Північної Кореї НАТО розпочне щорічні маневри із захисту території Альянсу за допомогою ядерної зброї. Екіпажі з понад 60 літаків будуть залучені до навчань «Стедфаст нун» з 14 жовтня, оголосив генеральний секретар Марк Рютте на полях переговорів у Лондоні. Вони в основному тренуватимуться у Великій Британії, над Північним морем, а також у Бельгії й Нідерландах.

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За словами Рютте, маневри також мають на меті стримування.

«У нестабільному світі дуже важливо, щоб ми перевіряли та зміцнювали нашу оборону, щоб наші супротивники знали, що НАТО готове і здатне відповісти на будь-яку загрозу», — пояснив він.

НАТО не надає жодної інформації про сценарій і деталі навчань. За словами військових експертів, маневри, які регулярно відбуваються в жовтні, передбачають відпрацювання безпечного транспортування американської ядерної зброї з підземних сховищ до літаків і встановлення її під винищувачами. Однак тренувальні польоти відбуваються без бомб. У НАТО підкреслюють, що навчання не є реакцією на російську агресію проти України, пише видання N-tv.

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Так звана програма НАТО зі спільного використання ядерної зброї передбачає, що американська ядерна зброя, розміщена в Європі, може бути скинута з літаків країн-партнерів у надзвичайних ситуаціях, наприклад, для виведення з ладу сил противника. За офіційно непідтвердженою інформацією, американська ядерна зброя має зберігатися на півночі Італії, в Туреччині, Бельгії, Нідерландах та німецькому Бюхелі в Рейнланд-Пфальці.

Нагадаємо, в лютому Велика Британія вперше за вісім років провела випробування ядерної ракети з підводного човна.

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