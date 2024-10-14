«Нападемо на Санкт-Петербург»: як в Європі відповіли на можливе російське вторгнення

росія після подій в Україні може спрямувати свій «імперіалістичний експансіонізм» на Естонію, Латвію, Литву і Польщу. Про це заявив на конференції Defending Baltics радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будріс, додавши, що білорусь повністю стане частиною так званої Союзної держави, повідомляє Bild.

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«Якщо росія переможе в Україні, у нас буде одна російська дивізія у Львові, одна в Бресті й одна в Гродно, — заявив начальник Генерального штабу Польщі Раймунд Анджейчак. — Якщо російські війська перейдуть кордон із Литвою, буде негайна відповідь. Не в перший день, а в першу хвилину. Ми вдаримо по всіх стратегічних об'єктах у радіусі 300 кілометрів. Ми нападемо безпосередньо на Санкт-Петербург».

Він додав, що в Європі мають «узяти ініціативу у свої руки» і дати зрозуміти росії, що напад на Польщу або країни Балтії буде початком тотального протистояння. З цією метою Польща наразі закуповує 800 ракет з дальністю до 900 кілометрів, які будуть використані в разі нападу росії.

Раніше «ФАКТИ» писали, що НАТО розгорне ще 49 бойових бригад через загрозу від росії.

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