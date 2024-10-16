«Великий виклик для російської армії»: експерт оцінив ймовірність створення в Бурятії північнокорейського батальйону

На початку жовтня джерела в українській розвідці повідомляли про загибель під Донецьком шістьох північнокорейських військових, які прибули на тимчасово окуповані території України для «обміну досвідом» з росіянами. А днями президент України Володимир Зеленський заявив про «передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта».

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На фоні цієї інформации джерела в українській військовій розвідці розповіли LIGA.net, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії рф формується «особливий бурятський батальйон» (приблизно три тисячі осіб), укомплектований громадянами Північної Кореї.

Розвідники не виключають, що цей батальйон можуть направити на виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

Втім, співробітник СБУ у 2004−2015 роках Іван Ступак в ефірі «24 Канал» зазначив, що залучення північнокорейських військових до «бурятського батальону» буде «викликом» для зс росії, бо в цьому «кагалі» необхідно будет підтримувати дисціпліну та керувати підрозділами, передає «УНИАН».

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«Треба перекладачі, командири, які будуть знати, як з ними спілкуватися. І щоб ці командири знали російську, щоб могли координуватися — які сусіди зліва, справа, куди наступати, куди не наступати, щоб не стріляти по своїх (росіянах. — Авт.)», — зазначив Ступак та додав, що в такому випадку не обійдеться без представників контррозвідки КНДР, які мають слідкувати за моральним станом північнокорейських бійців, щоб ті всі разом не здалися в полон.

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Експерт зауважив, що наразі відсутня офіційна інформація про цей контингент у складі військ ворога.

«Не знаємо достоменно 3 тис. чи 300 людей. Чи це є всі, які приїхали для виконання завдання або тільки перша партія, або пробна партія. Не знаємо, подивимось», — додав він.

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Також наразі достеменно невідомо, чи достовірна інформація про те, що 18 північнокорейських військових вже встигли втекти — наразі дезертирів розшукують росіяни. Джерело у розвідці розповідало, що втечу зафіксували на позиціях у 7 кілометрах від російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях росії.

Співрозмовник зазначав журналістам, що мотиви північнокорейських військових наразі не встановлені, а військові рф, розшукуючи цих солдатів, намагаються приховати інформацію від свого вищого командування.

Раніше екскомандир взводу батальйону «Айдар» Євген Дикий висловлював свою думку, зазначаючи, що Північна Корея фактично вступила у війну на боці росії, але поки що її участь у війні проти України є обмеженою.

Фото з відкритих джерел

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