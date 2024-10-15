Отримають бойовий досвід: західні ЗМІ про участь Кім Чен Ина у війні в Україні

З моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну минуло понад два з половиною роки. Війна все ще триває — і, за українськими даними, понад 650 000 російських солдатів були поранені або вбиті. Навіть якщо українські цифри завищені, російські втрати, ймовірно, значні. Тому президенту путіну терміново потрібні боєприпаси та люди на полі бою, щоб продовжувати війну проти України. Як повідомляють деякі засоби масової інформації, зокрема британська Guardian, поставки не тільки снарядів, але й особового складу, тепер також надходять з Північної Кореї.

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У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея зараз не тільки постачає зброю до росії, але й інтегрує сухопутні війська до складу російських збройних сил.

«Існує зміцнений союз між москвою і такими режимами, як режим корейського правителя Кім Чен Ина», — сказав Зеленський.

Поки що, однак, журналісти і західні спецслужби не змогли переконливо довести, що солдати Кіма дійсно воюють в Україні. Однак, зазвичай добре поінформований американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на інсайдера повідомив, що кілька тисяч північнокорейських солдатів прибули до росії і готуються до відправки в Україну. Джерело Washington Post, яке працює у військовій розвідці України, також повідомило газеті, що «тисячі» північнокорейських солдатів в даний час проходять підготовку в росії і можуть бути перекинуті на поля бою в Україні з початку 2025 року.

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Але це ще не все: окрім піхотинців, які проходять російську підготовку, в Україні вже перебувають офіцери північнокорейських збройних сил для ознайомлення з географічними умовами на місцевості і спостереження за російськими солдатами в бойових діях.

Після ракетного удару українських військ по російській базі під Донецьком минулого тижня українська і південнокорейська розвідки повідомили, що серед загиблих є північнокорейські військовослужбовці. Північні корейці, схоже, підтримують війська путіна не лише на полі бою, але й військовою технікою. Кажуть, що північнокорейські військові інженери допомагають російським військам на окупованих українських територіях калібрувати пускові установки для ракет КН23, які постачає Північна Корея. Про це повідомляє британська Guardian з посиланням на неназване українське джерело.

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Пхеньян вже підтримує російську агресивну війну проти України, яка розпочалася в лютому 2022 року, зброєю та боєприпасами. Згідно з доповіддю південнокорейської спецслужби, країна, яка перебуває в міжнародній ізоляції, постачає переважно артилерійські снаряди та ракети малої дальності. Однак балістичні ракети KN23 також потрапили до росії, пише T-Online.

За даними Guardian, ці ракети KN23 були доставлені з Пхеньяну до москви навесні. За багатьма своїми характеристиками вони схожі на російський «Іскандер». Тому експерти припускають, що KN23, або Hwasong-11Ga, була розроблена за допомогою російських спецслужб. Сайт missilethreat.csis.org пише, що це єдиний спосіб, яким Північна Корея могла розробити відносно передові військові технології через міжнародне ембарго проти країни.

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Але що отримує північнокорейський правитель Кім Чен Ин, відправляючи своїх солдатів в Україну на боці росії? По-перше, його солдати отримують бойовий досвід. По-друге, Кім може випробувати на полі бою технології, розроблені його армією. По-третє, підтримуючи росію, він гарантує, що його країна і надалі сприйматиметься як сильна.

росія і Північна Корея влітку уклали пакт про безпеку, який зобов'язує обидві країни втрутитися, якщо одна з них зазнає нападу. Тому присутність північнокорейських військ також може бути пов'язана з українською Курською наступальною операцією.

«Для Північної Кореї, яка поставила росії багато снарядів і ракет, дуже важливо навчитися користуватися різними видами зброї і отримати практичний бойовий досвід, — пояснює в інтерв'ю інформаційному агентству AFP професор Інституту далекосхідних досліджень у Сеулі Лім Ел-Чул. — Це може бути навіть причиною для відправки північнокорейських солдатів — щоб дати їм різноманітний досвід і військову підготовку в реальних умовах».

У червні Північна Корея з військовими почестями відсвяткувала укладення угоди про допомогу з росією. Здається, що співпраці не буде кінця-краю. У жовтні Кім привітав путіна з днем народження — і в листі назвав його своїм «найважливішим товаришем». На думку Guardian, росія може допомогти Північній Кореї нарешті відправити в космос функціонуючий супутник-шпигун. Минулі спроби східноазійської диктатури виконати це завдання самостійно закінчувалися вибухами та іншими невдачами, які ставлять у незручне становище правителя Кім Чен Ина.

Після десятиліть, протягом яких диктатура Кіма ізолювала себе на міжнародному рівні через власну ядерну програму, нинішні геополітичні конфлікти спонукають москву і Пекін все частіше звертатися до північнокорейського диктатора. Кім хоче створити альянс проти «західної гегемонії та імперіалізму», як підкреслив диктатор у червневій промові.

Ця стратегія окупилася для Північної Кореї в березні, коли росія скористалася своїм правом вето в Раді Безпеки ООН, щоб припинити моніторинг порушень санкцій з боку Північної Кореї — крок, який публічно вітався Пхеньяном.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку екскомандира взводу батальйону «Айдар» Євгена Дикого про те, що участь армії КНДР у російсько-українській війні перетворює її на світову, або принаймні на євразійську.

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