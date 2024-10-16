Великий ризик для Америки: Гарріс відповіла на військові погрози Трампа

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс, яка днями оприлюднила медичний звіт, назвала свого суперника-республіканця Дональда Трампа «дедалі більш нестабільним» через його погрози проводити військові дії проти політичних опонентів. На передвиборчому мітингу в місті Ері в штаті Пенсильванія віцепрезидентка США продемонструвала відео, на якому Трамп закликає до ув'язнення політичних опонентів і неодноразово говорить про «ворога всередині».

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«Дональд Трамп стає дедалі більш нестабільним і неврівноваженим, і він прагне безконтрольної влади, — сказала Гарріс, пише n-tv.de. — Колишній президент США буде переслідувати групи людей, на які він націлювався раніше, такі як журналісти, члени виборчих комісій та судді, які наполягають на дотриманні закону, а не на тому, щоб підкорятися його волі. Це одна з причин, в чому я твердо переконана, що другий термін Трампа був би великим ризиком для Америки та був би небезпечним».

В інтерв'ю Fox News Трамп так відповів на запитання, чи очікує він мирних виборів 5 листопада: «У нас тут є дуже погані люди, хворі люди, радикальні ліві психи». Військові можуть «легко впоратися з цим» під керівництвом уряду на чолі з Трампом, додав він.

Пенсильванія — один з так званих «хитких штатів», який голосував і за республіканського, і за демократичного кандидата на президентських виборах, тому вважається вирішальним для результату виборів 5 листопада. Штат є бастіоном робітничого класу, і Дональд Трамп, і його суперниця від Демократичної партії Камала Гарріс регулярно відвідували цей штат.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, згідно з опитуваннями, Гарріс випереджає Трампа, але все ще може програти.

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