Віцепрезидентка Камала Харріс, кандидатка в президенти від Демократичної партії, яка є єдиним прийнятним варіантом для України на виборах у США, опублікувала лист від свого лікаря, який визнав її здоровою і придатною для роботи на високій посаді, прагнучи створити контраст з кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом.

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У записці, поширеній Білим домом, лікар віце-президентки Джошуа Сіммонс зазначив, що останній медогляд Гарріс у квітні був «нічим не примітним», що вона веде активний спосіб життя і притримується «дуже здорової дієти», незважаючи на щільний графік, страждає від сезонної алергії і спорадичної кропив'янки, не вживає тютюну і вживає алкоголь лише в помірних кількостях, пише Reuters.

«Вона має фізичну і психічну стійкість, необхідну для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача», — написав лікар.

59-річна Гарріс змагається з 78-річним республіканцем Трампом за посаду глави Білого дому. За словами помічника Гарріс, вона оприлюднила свою медичну інформацію, щоб привернути увагу до його відмови зробити це.

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Камала Гарріс сказала, що небажання Трампа надати детальний медичний звіт є останнім прикладом його непрозорості.

«Я думаю, що очевидно, що його команда, принаймні, не хоче, щоб американський народ бачив все про те, ким він є», — сказала Гарріс журналістам перед посадкою на літак до Північної Кароліни.

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Дональд Трамп добровільно оприлюднив інформацію від свого особистого лікаря, а також докладні звіти лікаря Ронні Джексона, який лікував його після першого замаху, повідомив Стівен Чунг, директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа, в своїй заяві.

«Всі дійшли висновку, що він має ідеальне здоров'я, щоб бути головнокомандувачем», — сказав Чунг.

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Перегони йдуть у напруженій боротьбі. Кампанія Камали Гарріс сподівається, що протиставлення її порівняльної молодості і гостроти розуму більш похилому віку і схильності до маніпуляцій Дональда Трампа, а також різниці в прозорості між ними, допоможе переконати виборців, які ще не визначилися, що вона більше підходить для роботи на високій посаді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, кого з кандидатів у президенти у США більше підтримують за результатами опитувань.

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