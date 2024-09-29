Поїздка Зеленського до США була вибоїстою. Зустріч з Трампом загрожувала зірватися через низку розбіжностей між Києвом і республіканським табором. Зрештою, зустріч таки відбулася — і Трамп принаймні більше не повторює найгірших з української точки зору поглядів, пише видання N-tv.

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Чи був візит Зеленського до Пенсильванії помилкою з погляду Києва, залишається відкритим для дискусій. Україна завжди демонструвала максимально нейтральну позицію під час виборчої кампанії в США, зазначає видання. Тепер же Києву довелося вдатися до послуг відомих посередників, таких як колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, щоб врятувати особисту зустріч Зеленського з Трампом.

З іншого боку, кілька місяців тому Зеленський відвідав республіканський штат Юта — і тоді це не викликало скандалу. Впадає в око, що звернення Зеленського до команди Трампа, яке сам експрезидент оприлюднив у соціальних мережах, надіслала не посол України у США Оксана Маркарова, а її заступниця. Ексміністр фінансів Маркарова має репутацію дуже успішного посла, а лист Майка Джонсона в Україні сприймають як образу. Водночас Маркарова перебуває у конфлікті з республіканською частиною української діаспори в США. Тепер цілком ймовірно, що їй доведеться залишити свою посаду наприкінці року, йдеться у публікації.

«Зрештою, Трамп погодився зустрітися із Зеленським, тому що це питання не можна ігнорувати», — каже Олександр Краєв, експерт з питань Північної Америки.

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Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом

Політолог Володимир Фесенко підкреслює, що поїздка Зеленського до США завершилася просто чудово. Те, що зустріч з Трампом взагалі відбулася, є позитивним знаком. Однак його найбільше занепокоєння викликає те, що оточення Трампа масово підживлює настрої проти України.

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«Ця нісенітниця про де-факто Україну, якої вже не існує і яку повинні захищати діти й люди похилого віку, тому що немає більше солдатів, як він нещодавно сказав на передвиборчому мітингу, — напевно, хтось йому це підказав», — каже Фесенко.

Навіть після зустрічі із Зеленським Трамп продовжуватиме стверджувати, що між Україною та росією має бути «угода». Зрозуміло одне: якщо його оберуть президентом США, Вашингтон неодмінно шукатиме контакту з москвою. Однак незрозуміло, яка саме «угода» може бути досягнута, якщо росія зберігатиме нинішні екстремальні передумови. Серед іншого, кремль вимагає радикального скорочення чисельності українських Збройних Сил, щоб Київ більше не зміг захистити себе в разі нової агресії. Попри всі зустрічі та переговори останніх днів, єдиним прийнятним варіантом для України на цих виборах у США залишається Камала Гарріс, йдеться у статті.

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«Вона теж не ідеальна. Точна позиція Гарріс щодо російської агресії проти України залишається незрозумілою, — пишуть автори публікації. — Однак можна припустити, що вона в основному продовжить політику Джо Байдена. Адже саме вона дозволила Україні вистояти в цій війні вже понад 900 днів».

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін нещодавно влучно підсумував: «Це вибір між недостатньою і непослідовною підтримкою, за девізом „занадто мало, занадто пізно“, і повною непередбачуваністю в разі перемоги Трампа на виборах».

Нагадаємо, наразі соцопитування показує мінімальний розрив між віце-президенткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом, які беруть участь у президентських перегонах.

Фото з сайту Президента України

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