Ультиматум Меган Маркл розкрив справжні почуття принца Гаррі до Кейт Міддлтон

Королівський інсайдер розкрив справжні почуття принца Гаррі до його невістки Кейт Міддлтон. Видання The Woman's Day, посилаючись на джерело, повідомило, що люблячий батько Арчі та Лілібет «відчайдушно потребує союзників, оскільки справи в Каліфорнії йдуть не дуже добре». Крім того, два великих ЗМІ прямо розкритикували Меган, передає Geo.tv.

ВІДЕО ДНЯ

«Він був абсолютно щасливий, коли взнав, що Кейт не повністю відмовилася від нього, — відзначив інсайдер. — Це було спустошливо — залишатися в стороні, коли сім'ю спіткало стільки серйозних криз. Але діагноз Кейт став величезним тривожним дзвінком. Він відчуває велике каяття за деякі свої вчинки, але він ніколи не хотів завдати болю своєму старому найкращому другові. Колись вони були такими близькими, і він не може змиритися з тим, що не поруч з нею, не допомагає їй долати палацові небезпеки».

Справжні почуття принца Гаррі до Кейт були розкриті після того, як стало відомо, що Меган поставила Гаррі «ультиматум», згідно з яким він повинен вибрати між возз'єднанням з принцесою Уельською і королівською родиною або ж залишитися вдома з власною сім'єю.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон все ще відчуває глибоку образу на Меган Маркл і принца Гаррі після їхнього вибухового інтерв’ю Опрі Вінфрі у 2021 році.



РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

220

Читайте нас у Facebook