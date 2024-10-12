Турне Зеленського по Європі: ЗМІ назвали основні запити України до партнерів

Журналісти назвали п'ять основних запитів, із якими президент України Володимир Зеленський звертався до міжнародних партнерів під час свого європейського турне. Про це йдеться у статті Politico.

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Перше — шлях до НАТО. Членство в НАТО є важливою частиною плану дій Києва після закінчення війни, оскільки це розглядається як єдиний спосіб запобігти новій російській агресії. Андрій Єрмак, глава Офісу Зеленського, нещодавно заявив, що запрошення для України приєднатися до оборонного альянсу є частиною плану перемоги, і закликав союзників ігнорувати російські погрози ескалації.

Але отримати чітке запрошення найближчим часом буде дуже складно. Хоча НАТО заявляє, що Україна знаходиться на шляху до того, щоб одного дня стати членом Альянсу, жодних часових рамок не існує — США і Німеччина очолюють групу скептиків, які занепокоєні вступом Києва в оборонний союз. Тож Київ приступив до підписання 20 двосторонніх угод у сфері безпеки з різними союзниками, спрямованих на зміцнення безпекових зв'язків. Але вони не дають нічого подібного до гарантій безпеки, які дає членство в НАТО.

Друге — захистити небо України. Практичним кроком могло б стати залучення західних союзників, розташованих близько до лінії фронту — в основному Польщі та Румунії — до використання своїх засобів протиповітряної оборони для збивання російських безпілотників і ракет, що пролітають над Західною Україною. Наразі це не має жодного шансу, оскільки союзники побоюються вступати у прямий конфлікт з росією. Це викликало певне здивування в Києві, де дипломати вказують на те, що США використовують свою протиповітряну оборону разом з Ізраїлем, щоб збивати іранські ракети. Київ закликає до «такої ж рішучості» у захисті України «від російських ракетних і безпілотних атак».

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Третє — право завдати глибокого удару по росії. Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і новим генсеком НАТО Марком Рютте Зеленський чітко дав зрозуміти, що він наполягає на перегляді обмежень, які заважають Україні вражати цілі на території рф за допомогою західної зброї. Попри підтримку з боку Рютте, союзники побоюються, що це може спровокувати ширшу війну або навіть ядерну відповідь росії.

Четвертим запитом називають прохання про надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, які Київ вже давно намагається отримати. Однак після категоричної відмови з боку Олафа Шольца згадки про ці ракети майже зникли з публічних обговорень. Видання Politico вважає, що позиція канцлера з цього питання, ймовірно, залишатиметься незмінною.

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П'ятим проханням президента Зеленського є залучення інвестицій в український оборонний сектор, що не лише дозволить Україні самостійно виробляти необхідну зброю, а й стане стимулом для економічного зростання. Вже спостерігається прогрес у співпраці з німецьким збройовим концерном Rheinmetall, норвезькою компанією Nammo та шведською Saab. Крім того, такі країни, як Данія, Канада та Литва почали розміщувати замовлення в українських оборонних компаніях.

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