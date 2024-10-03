Вірить у силу зброї: у США розповіли, чи працює план перемоги Зеленського

Сполучені Штати перебувають у складному становищі з двома своїми найбільш впливовими іноземними друзями: президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вашингтон надає широку військову підтримку обом, навіть коли їхні дії суперечать довгостроковим інтересам США. Потрібен чіткіший підхід.

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Справа України справедлива, і її суверенітет має бути збережений, але Сполучені Штати не можуть «бути втягнуті у нескінченну війну — особливо ту, яка несе реальні ядерні ризики», пише старший науковий співробітник і директор американської державної програми Фонду Карнеґі Крістофер Чіввіс.

«Зеленський не бажає робити значущих кроків до реального припинення вогню. Замість цього він наполягає на своєму, нібито сподіваючись повернути всі втрачені території України силою зброї, — пише Чіввіс. - Тим часом „план перемоги“, який Зеленський представив Байдену минулого тижня, був черговою вимогою надати більше зброї та зняти обмеження на ту, яку йому надали США. Чому Байден не може зробити більше, щоб приборкати своїх друзів? По-перше, його стримує тверда ідеологічна прихильність до захисту демократії та союзників за будь-яку ціну. Це гідні цілі, але їхнє зосередження в центрі зовнішньої політики США робить дуже важким вплив на Ізраїль та Україну в час, коли вони цього потребують. У неспокійному світі ми покладаємося на Організацію Об'єднаних Націй більше, ніж будь-коли, але вона не справляється. Тим часом Зеленський і Нетаньягу побоюються політичної катастрофи, якщо відступлять від своїх жорстких позицій. А з огляду на те, що досі вони майже не заплатили за ігнорування Вашингтона, навіщо змінювати курс? Щоб змусити обох узгодити свої стратегії з інтересами США, Вашингтон може запропонувати їм „підсолоджувачі“ — Україні реалістичний план забезпечення її післявоєнних потреб у сфері безпеки; Ізраїлю — економічні вигоди від нормалізації відносин із Саудівською Аравією».

Із Зеленським Байден здебільшого стримував свої удари, пише Чіввіс. Це може бути пов'язано з тим, що Білий дім вважає, що рішуча підтримка Києва стримуватиме росію. Якщо так, то цей план не спрацював.

Раніше відомий український журналіст Леонід Швець підбив підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до США, зазначивши, що план перемоги залишається колишнім, це кров, піт і сльози.

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