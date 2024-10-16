Суп із сочевиці: подавайте його з грінками або сухариками

Якщо хочеться чогось нового, гарячого, можна приготувати суп з сочевиці. І перчик чилі тут має важливу роль, приготуйте й зможете оцінити смак. До супу додайте грінки або сухарики та багато зелені. Зелень може бути різна — мікрогрін, петрушка або кінза, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Інгредієнти

250 г червоної сочевиці

4 картоплини

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1 морква

1 цибуля

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1 перчик чилі

2 зубки часнику

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Сіль, перець до смаку

3 ст. ложки оливкової олії

20 г вершкового масла

3−4 краплі соусу Табаско

Вода для приготування супу, орієнтовно 1,5 літра

Приготування

Сочевицю промити. Овочі почистити та нарізати невеликими кубиками. В каструлі, в якій буде варитися суп, розігріти оливкову олію. Всипати овочі, окрім часнику. Посолити, поперчити, додати вершкове масло. Смажити до золотистого кольору, додати часник. Налити воду, щоб покрила овочі, та готувати 10 хв.

До овочів додати сочевицю, влити ще води, дивитися по консистенції, в процесі можна доливати. Додати декілька крапель соусу Табаско.

Варити до готовності з відкритою кришкою, так зайва рідина буде випарюватися.

Пробити суп блендером. Подавати зі свіжим перчиком чилі, сухариками та мікрогріном.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що сочевиця входить до ідеальної дієти для тих, кому за 50.

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