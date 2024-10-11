Знову зростаємо: колишній Холостяк чекає на народження другої дитини

Колишній Холостяк, суддя проєкту «Танці з зірками» Іраклі Макацарія повідомив приємну новину. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав фото разом з дружиною Лізою, на яких видно, що пара очікує на народження дитини. Це буде вже друга дитина в сімʼї Іраклі та Лізи — рік тому у пари народився хлопчик.

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«Тут ми знову зростаємо», — підписане фото, на якому Іраклі ніжно обіймає дружину.

До привітань сімейній парі доєдналися і українські зірки.

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«Вітаємо! Класаасс», — написав Володимир Остапчук, який і сам вже втретє стане батьком.

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«Найщиріші вітання», — привітав українською та грузинською Григорій Решетнік.

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Нагадаємо, Макацарія брав участь у шостому сезоні проєкту «Холостяк». Але тоді його відносини з переможницею протрималися лише декілька місяців. У 2018 році він став суддею українського проєкту «Танці з зірками» і залишається постійним героєм грузинського варіанту популярного шоу.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала свого молодого коханого.

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