Вульгарщина: Олю Полякову жорстко розкритикували у мережі

Популярна співачка Оля Полякова, яка зізналася в особистій кризі, викликала роздратування у своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Оля виклала відео, на якому позує під власну пісню та демонструє стрункі ноги. Багато хто сприйняв це за репліку на відомий фільм з Шерон Стоун у головній ролі. Але не всі підписники схвально сприйняли досить відверті пози та накинулися на співачку у мережі з коментарями.

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«Дівчата, разом ми точно не загубимо орієнтир», — підписала відео Полякова, додавши, як важливо залишатися вірною собі.

Підписники артистки не сприйняли її філософських думок, а зреагували на відверте відео, яке виставила Полякова.

«Ноги красиві, але думала що зараз в тій камері включить мікроскоп, все ближче і ближче до 5 точки, — написали у коментарях. - Я не знаю, чи старію, чи мудрію, але щось мені все більше і більше не подобається, коли занадто багато голого тіла. Так опошлили жінку, і думають, що це так має бути. Зробили з жінок повій, я тільки з роками зрозуміла, що це вульгарщина, що в жінки всього стільки прекрасного, що їй не потрібно постійно світити 5 точкою, щоб бути цікавою, особливо перед публікою))»

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«Так, згодна, — висловилася шанувальниця. — Мені дуже подобається фігура Ольги, але в останній час, як ви правильно написали, все ближче і ближче до п'ятої точки)) Сьогодні прям зовсім близько. Просто бачу, що цілеспрямовано це робиться, просто не розумію навіщо. Вона і так дуже гарно виглядає, що фігура, що зовнішність, вона дуже багато працює над собою. Але в останній час більше стало якоїсь похоті, розпусти… це не та сексуальність яка є природною, а якось опошляє все візуально».

Втім, серед підписників були й ті, хто дякував Олі за її приклад ставлення до себе.

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«Оля, дякую за приклад любові до себе», — написали у коментарях.

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова зізналась у коханні, а Ірина Білик заінтригувала своїх шанувальників у мережі фотографією.

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