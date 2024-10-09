Ніколи не вгадаєте: Ірина Білик заінтригувала своїх шанувальників (фото)

Відома співачка Ірина Білик, яка нещодавно вразила новиною, заінтригувала підписників у мережі. На своїй сторінці артистка виклала фото подарунка, який отримала від шанувальниці, та поставила запитання. На світлині, зробленій на пероні біля поїзда, Ірина стоїть поруч з дівчиною та тримає свій портрет. А от з чого він зроблений, співачка вирішила не уточнювати, запропонувавши своїм підписникам вгадати.

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«Ніколи не вгадаєте, з чого Марія Буряк зробила цей портрет! — підписала світлину Білик. - Хоча… подивлюся в коментарях».

Співачка запропонувала вгадати, з чого зроблено цей портрет

Шанувальники артистки з задоволенням почали розгадувати загадку, але так і не змогли знайти правильну відповідь. Серед можливих варіантів були бісер, яєчна шкаралупа, стрази, навіть бурштин. Але Ірина не схвалила жоден з варіантів.

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«Схоже на бісер… там мозаїка, — вгадували підписники. — Дуже гарно».

«З яєчної шкаралупи? — ділилися думками. — Бачила колись прикраси, виготовлені майстринею з Василькова, саме з цього матеріалу. І це дивовижно!»

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«Не важливо, з чого ця картина зроблена, вона зроблена з душею і вона прекрасна», — вважають підписники.

«Зі сторінок журналів, мілко нарізаних, і влучно по кольорах скомпоновано», — написали у коментарях.

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«Іра, ти дуже гарно виглядаєш на цій картині», — поділилися враженнями від роботи.

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