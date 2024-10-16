Доставка з ресторанів у Києві зросла: як сильно і до чого тут ТЦК

Рейди ТЦК громадськими місцями, що почалися з візиту військовослужбовців на концерт «Океану Ельзи» 11 жовтня і продовжилися на вихідних, викликали незвичайну реакцію киян. Тепер жителі столиці вважають за краще не ходити в ресторан, де можуть зустрітися з черговим рейдом, а замовляти доставку їжі додому, що призвело до зростання кількості замовлень у вихідні на 25%.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на директорку аналітичного центру «Ресторани України» Ольгу Насонову. Вона пов'язала ситуацію, що склалася, з рейдами ТЦК і погіршенням погоди.

«Минулої п'ятниці ввечері та у вихідні доставка дійсно зросла на 20−25%, кур'єри не справлялися. Відвідуваність знизилася на той самий відсоток, замість відвідувань почали замовляти доставку. Але тут є й інший фактор: погіршення погоди. Зазвичай це також сприяє зростанню доставки», — заявила Ольга Насонова, говорячи про вплив перевірок ТЦК на споживчі настрої відвідувачів ресторанів.

За її словами, більшу стійкість продемонстрували заклади з високим цінником.

РЕКЛАМА

«Тільки на преміальний сегмент це не вплинуло, відвідуваність не знизилася в ці дні», — повідомила Насонова.

При цьому чи вплинули рейди ТЦК на вартість доставки експерт не уточнила. Але зараз залежно від обсягу замовлення ціна може коливатися в середньому від 50 до 100 гривень.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що рейди ТЦК на публічних заходах тривають. Так, у Харкові повістки отримали учасники трьох музичних гуртів, а офіцер ЗСУ Мирослав Гай заявив, що подібні рейди тільки шкодять.

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook