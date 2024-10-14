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Суспільство та люди

Доспівалися: перед концертом у Харкові повістки від ТЦК отримали учасники одразу трьох музичних гуртів

13:33 14 жовтня 2024
Музикант гурту «Грунт палає»

Днями у Києві правоохоронці та співробітники ТЦК та СП навідалися до Палацу «Україна», де відбувався концерт гурту «Океан Ельзи», після якого деякі глядачі отримали повістки. А у Харкові ТЦК у супроводі поліції здійснили рейд у клубі, де було заплановано виступ трьох музичних гуртів.

Як пише «ТСН», йдеться про гурти True Tough, «Ґрунт палає» та Mordox. Днями ці колективи мали долучитися до благодійного концерту у Києві, але «через форс-мажорні обставини» гурти прибрали із запланованої програми.

«В Харкові накрили концерт, забрали True Tough. Забрали телефони, менеджера не пускали. Забрали також учасників інших гуртів, які мали грати. Всіх, окрім Романа. Покрутили відвідувачів також. За словами очевидців, рейд був з 20+ представників ТЦК та поліції. Затриманим видали повістки, звукорежисера концерту відправили на навчання», — цитують журналісти канал «Сата зухвало про музло».

Після того, як подіями під Палацом «Україна» стали обурюватися у соцмережах, військові звернулися до незадоволених, яки кричали «ганьба», із запитанням, чи такою би була їхня реакція, якби по них прийшли росіяни.

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Фото зі сторінки «Грунт палає» у соцмережах

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