Він старить: Андре Тан назвав головний колір осені 2024 (фото)

Відомий український модельєр Андре Тан, який назвав основні тренди осіннього сезону 2024, розповів, який головний колір цієї осені. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав відео, де пояснює, як і з чим носити речі винного кольору.

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«Це відтінок, що поєднує в собі пристрасть, елегантність і тепло, — написав Андре. — Він ідеально доповнює осінній гардероб, додаючи нотку розкоші та витонченості. Винний колір чудово пасує до трендових кашемірових пальт, вовняних светрів та шкіряних аксесуарів. А його універсальність дозволяє легко поєднувати з класичними осінніми кольорами — бежевим, коричневим, сірим та золотистим».

Дизайнер додав, що йому особисто колір дуже подобається, а от підписники Тана не всі були у захваті від модного відтінку.

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«Так… але він додав віку молодим дівчатам», — вважають у коментарях.

«Не тільки молодим, — підтримали думку. — Всім. От сумка та чоботи — то варіант. Сукня або штани. Подалі від обличчя»

«Дуже шикарний колір! - поділилися враженням. — Подобався завжди, ще до трендів!»

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«А ще він старить, якщо вам „трішки“ за 30…» — вирішили дописувачі.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як зробити оселю затишною за допомогою кольору.

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