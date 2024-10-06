До правоохоронців потрапили списки ухилянтів, які платили голові Хмельницької МСЕК: що їм загрожує

Співробітники Державного бюро розслідувань, які під час обшуків знайшли у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизиу мільйони доларів та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені, наразі вивчають списки ухилянтів, які платили чиновниці хабарі, аби отримати «інвалідність» та уникнути моблізації.

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Ці документи, із зазначенням прізвищ та сфальшованих діагнозів, як повідомляє «Суспільне», були виявлені у робочому кабінеті керівниці обласної МСЕК Тетяни Крупи.

Людей, які фігурують в цих списках, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування. Якщо з'ясується, що діагноз був поставлений фіктивний, то надалі слідчі будуть досліджувати увесь «ланцюжок» — людей, які вивели ухилянта на «потрібних» осіб.

За словами адвокатки Наталії Свірневської, ухилянтам із сфальшованим діагнозом, що був «встановлений» з метою ухилення від мобілізації, може загрожувати відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

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Втім, покарання може бути й суворішим, якщо слідство доведе надання посадовцям хабаря. Це вже може бути стаття 369 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без.

За словами адвокатки, покарання залежитиме від того, чи людина сама запропонувала хабар, чи її змусили це зробити.

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Нагадаємо, що чиновниця та її родичи виявилися власниками 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, дев'яти елітних автівок, готельно-ресторанного комплекса, а також нерухомості за кордоном. Тільки під час обшуків у керівниці обласної МСЕК та її сина, який очолює обласний главк ПФУ, знайшли коштів на 6 мільйонів доларів.

Фото ДБР

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