Втік до Іспанії: ветерани знайшли харківського активіста Кирила Яковця

Колишній харківський прокурор, а зараз адвокат та голова ГО «НОН-СТОП» Кирило Яковець, проти якого відкрито кримінальне провадження, наприкінці минулого року втік до Іспанії, аби уникнути призову до лав ЗСУ.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ветеранська організація «Вибачте, що живі» із посиланням на власні джерела.

«За даними наших джерел, голова ГО НОН-СТОП Кирило Яковець втік до Іспанії наприкінці минулого року. Відбулося це 26 грудня 2023 року, коли Яковець разом зі своїм батьком перетнули пункт пропуску Малий Березний в напрямку Словаччини. Причому батько „активіста“ повернувся наступного дня поїздом зі словацького міста Кошице до українського Мукачева. А от сам „активіст“ з автомобілем — ні», — зазначають у ветеранській організації.

На думку військових, Яковець взяв у закордонну подорож батька, щоб перетнути кордон у статусі опікуна, що супроводжує людину з особливими потребами. А потім, використавши батька-інваліда, відправив його назад.

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За даними джерел ветеранської організації «Вибачте, що живі», зараз Яковець живе в іспанській Валенсії, а час від часу його бачать у курортному містечку Бенідорм, яке знаходиться між Валенсією та Аліканте.

«Вочевидь, грошей у „громадського активіста“ для життя на іспанських курортах — вдосталь, і води Балеарського моря мають беззаперечну перевагу перед Харковом під обстрілами в очах нашого „незламного антикорупціонера“», — пишуть ветерани.

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В організації зазначають, що під час подорожі до Іспанії Кирило Яковець зупинився у Празі — у будинку бізнесмена-колаборанта так званої «ДНР» Володимира Манукяна, адвокатом якого є Яковець. Манукян, своєю чергою, є найближчим соратником Арсена Саркісяна, який, за твердженням ГУР МО, займається набором російських зеків до ПВК «Вагнер» після загибелі Євгена Пригожина.

При цьому в організації «Вибачте, що живі», підозрюють, що Кирило Яковець тікав не лише від мобілізації, але й переховується від українських правоохоронців. Адже Служба безпеки України за заявою ветеранської організації відкрила кримінальне провадження проти Яковця за статтею 336 ККУ. До свого посту ветерани додають скриншот офіційної відповіді СБУ, де зазначається про внесення відомостей щодо кримінального провадження проти Яковця до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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«Тож виглядає так, що Яковець втік з України через три дні після відкриття кримінальної справи по факту його ухиляння від призову. Вбачаємо у діях Яковця склад злочину, який був запланований заздалегідь і здійснений за підтримки низки осіб, в тому числі ймовірно службових осіб, за сприяння яких фігурант кримінальних проваджень зміг виїхати за кордон. Готуємо звернення до відповідних органів, далі буде», — підсумовують у ветеранській організації «Вибачте, що живі».

Тим часом ЗМІ повідомили, що скандальну справу про незаконний виїзд чоловіків з України, в якій фігурувала нардеп Марченко, закрито.

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