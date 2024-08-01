Фігурант кримінального провадження Яковець із ГО «Нон-Стоп» вимагає відкрити справу проти Кличка

Експрокурор Харкова Кирило Яковець з ГО «Нон-Стоп», якого журналісти-розслідувачі нещодавно викрили у вимаганні та публікації замовного матеріалу, намагається через суд змусити Бюро економічної безпеки відкрити кримінальну справу проти мера Києва Віталія Кличка.

ВІДЕО ДНЯ

Про це сам Яковець повідомив у Facebook.

«Нами були направлені матеріали з вимогою вивчити причетність особисто Кличка до знищення екопарку… За наданими нами документами: ухвалою Солом'янського райсуду м. Києва від 25.07.2024 р. у справі 760/16485/24 зобов'язано детективів ТУ БЕБ до Києва» , — Написав Яковець.

Зазначимо, що експрокурора Кирила Яковця та його ГО «Нон-Стоп» викрив також боєць ЗСУ та журналіст Сергій Дрозд. Він написав, що Яковець та ГО розміщують замовні публікації з метою атаки на підприємців та політиків.

РЕКЛАМА

«Очолювана Яковцем ГО „Нон-стоп“ — ніяка не громадська організація, а приватна структура, яка нелегально працює за гроші. А лідер ГО „Нон-стоп“ Кирило Яковець — ніякий не громадський активіст, а дешевий (і це не образа, а математична констатація) медіа-кілер, готовий за 500 доларів на тиждень братися за будь-яке замовлення і публікувати фейки…», — повідомив Сергій Дрозд.

Більше того, журналіст опублікував листування з Яковцем, який за 500 доларів опублікував брехливе повідомлення щодо випадкового підприємця без жодної перевірки.

РЕКЛАМА

«Кирило Яковець — колишній харківський прокурор, який після того, як його звільнили з лав прокуратури через профнепридатність (не пройшов атестацію), створив ГО „Нон-стоп“ і перетворився на „громадського активіста“ та „адвоката“. Беру ці нові іпостасі (адвокат і активіст) колишнього прокурора в лапки свідомо. Бо, по-перше, діяльність „Нон-стоп“ не має нічого спільного з громадською діяльністю, а медійними та юридичними атаками на комерційні структури в інтересах замовників (інших комерційних структур або окремих осіб)», — стверджує Сергій Дрозд.

За даними ветеранського руху «Вибачте, що живі», Яковець виїхав з України наприкінці 2023 року, нібито супроводжуючи хворого родича. Цей «родич», за даними руху, наступного дня повернувся до України. Після цього Яковець оселився в Іспанії.

РЕКЛАМА

СБУ наприкінці 2023 року порушила кримінальну справу проти Яковця.

79

Читайте нас у Facebook