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Суспільство та люди

У «Дії» запустили рекрутинг до Армії дронів: як все відбувається

18:35 17 жовтня 2024
Дронщин ЗСУ

У застосунку «Дія» постійно розширюється доступний функціонал. А нині, реагуючи на запити суспільства, там запровадили рекрутинг до Армії дронів, та ще й оминаючи ТЦК і ВЛК.

Про нову можливість повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Подати заявку через застосунок можна у кілька кліків, після чого має відбутися співбесіда та підписання контракту.

Причому після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий піде з уже підписаним контрактом.

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Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

За словами міністра, в межах Армії дронів вже сформували та укомплектували сотні ударних рот, навчили десятки тисяч операторів, які працюють за новою доктриною та щотижня уражають сотні одиниць ворожої техніки.

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«Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифіковувати приватні школи операторів БпЛА, а рекрутинг у Дії — логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні», — додав Федоров.

Нагадаємо також про ініціативи парламентаря і комбата щодо прискорення мобілізації.

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