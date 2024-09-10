Тепер завжди під рукою: у «Дії» з'явилися три нові документи

У додатку «Дія» з'явилася ще більша кількість цифрових документів. Тепер у застосунку доступні свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«У „Дії“ вже працює „Шлюб онлайн“, а щоб ви користувалися послугою на повну, додали свідоцтво про шлюб. Також у застосунок підтягнуться актові записи про розірвання шлюбу та зміну імені», — написав він.

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Чиновник також додав, що тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, підтягнуться свідоцтва про народження дитини.

«Паперові свідоцтва більше не треба шукати по різних папках у серванті — тепер вони завжди з вами в „Дії“. Усе підтягнеться автоматично, якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян», — додав міністр.

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В Мінцифри також зазначили, що свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини.

Свідоцтва підтягнуться в «Дію» автоматично, якщо:

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- у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер

- ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.

Нагадаємо на початку літа в Україні запустили електронне посвідчення ветерана в «Дії». Також спрощено механізм звернення через «Дію» за житловою субсидією — без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації.

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