Вночі росіяни провели одну з наймасовіших атак дронами

Чергова атака ворога з повітря, яка розпочалася напередодні увечорі, триває й досі.

За інформацією командування Повітряними силами ЗСУ, на цей час ворожі БпЛА фіксуються:

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в південній частині Житомирської області, курс західний,

у напрямку Вінниці з північного напрямку,

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в північній частині Вінницької області, курс західний,

в північній частині Черкаської області, курс південно-західний,

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західніше Києва (район Бучі), курс північний,

в східній частині Хмельницької області, курс західний

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Станом на зараз відомо, що з 20:00 17 жовтня та вночі 18 жовтня противник атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.).

Станом на 08:30, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників.

В результаті протиповітряного бою вже збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях. Ще 44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 — полетіли в білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА — в повітряному просторі центральних областей України.

Вночі під атакою перебував столичний регіон, повітряна тривога оголошувалась також і у Києві.

«Ніч, що минула, і для киян, і для більшості регіонів країни була знов неспокійна. Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували й Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години.

За даними оперативного зведення, в місті без потерпілих та руйнувань», — повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

Тим часом в Генеральному штабі ЗСУ назвали втрати противника за добу, що минула. Звертає на себе увагу кількість виведених зі строю військових російської армії — 1530 окупантів.

Також бійці Сил оборони України знищили більше півсотні ББМ, понад 20 артсистем ворога, а також близько сотні автомобільної техніки.

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше військовий оглядач Денис Попович зазначав, що загарбники не полишають спроб захопити Вовчанськ на Харківщині та створити «буферну зону» у цій області. Тим часом в ГУР МО розповіли про операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області. В операції брали участь підрозділи активних дій «Артан», «Kraken» та Міжнародний легіон.

Фото — скріншот

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