Україна за кілька тижнів зможе створити ядерну бомбу? Як відреагували в Україні на публікацію німецького ЗМІ

Після оприлюднення президентом України Плану перемоги у війні проти росії німецький таблоїд Bild спричинив резонанс, опублікувавши матеріал, у якому стверджується, що Україна має всі можливості для швидкого відновлення ядерного арсеналу. Публікація стала реакцією на заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна має лише два шляхи: або отримати ядерну зброю, або долучитися до сильного альянсу.

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Як відомо, під час прессконференції в Брюсселі Зеленський розповів про свою зустріч з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. За словами президента України, він нагадав Трампу про долю Будапештського меморандуму, який порушили всі його підписанти.

«Виходить так, який у нас вихід: або в України буде ядерна зброя, або ми повинні мати якийсь альянс», — сказав президент, підкресливши, що Київ «не знає більше дієвих альянсів», окрім НАТО, тому Україна обирає його.

Bild посилається на експерта з відкритих даних Юліана Рьопке, який назвав слова Зеленського по ядерну зброю «ударом» для західних журналістів, а також цитує анонімного українського чиновника, котрий заявив: «У нас є матеріали і знання. Якщо буде наказ, першу бомбу ми зробимо за кілька тижнів.»

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Міністерство закордонних справ України оперативно спростувало ці твердження, підкреслюючи, що Україна залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого приєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу.

«На відміну від росії, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними гравцями», — підкреслив у своїй заяві речник МЗС України Георгій Тихий. Він наголосив на небезпеці ядерного шантажу з боку росії, яка продовжує окупацію ЗАЕС та створює загрози для ядерних об’єктів на території України. Тому в МЗС України закликали світову спільноту до посилення тиску на москву, щоб запобігти реалізації агресивних планів росії та забезпечити безпеку міжнародної системи ядерного нерозповсюдження.

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Раніше повідомляли про умови, які, на думку експерта, спонукатимуть росію до перемовин та закінчення війни.

Фото з Вікіпедії

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