Зростання цін на улюблений українцями продукт вдасться уникнути: про що йдеться і чому ціна може навіть впасти

Як писали «ФАКТИ», останній тиждень вересня на ринку торгівлі живими свинями відзначився дефіцитом товару та очікуваннями зростання цін на м'ясо. Однак до середини жовтня ситуація стабілізувалася, і тепер експерти говорять навіть про можливе зниження цін на свинину.

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Так, за даними аналітиків Асоціації «Свинарі України», до середини жовтня середня ціна купівлі 1 кг живця свиней впала до 55 гривень, замість 61−63 наприкінці вересня. У перший тиждень жовтня ціна 1 кг становила близько 59 гривень.

Як зазначають аналітики Асоціації, одним з основних чинників, який вплинув на цінову ситуацію, є сезонне коливання попиту та пропозиції. Так, традиційно з похолоданням темпи приросту живої маси свиней зростають, тобто м'яса стає більше. Одночасно з цим споживча активність дещо знижується із сезонною переорієнтацією на альтернативні види білка, такі як гриби, риба, свійська птиця та підготовкою до опалювального сезону.

Разом з тим, низка продавців і покупців навпаки, констатують, що торгівля йде відносно стабільно і планово, тому передумов для зниження цін вони не бачать, хоча більшість операторів уникають прогнозів щодо подальших цінових коливань до початку активної фази торгів.

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Зазначимо, що за даними порталу Мінфіну, поки що ціна на свинину, у порівнянні з вереснем, не зростає, єдиний виняток м'ясо на шашлик — з 239 грн за кг на початку вересня воно подорожчало до 254 гривень у середині жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що за даними статистики, з початку року ціни на товари в Україні подорожчали від 2 до 14% і найсильніше це торкнулося тарифів на комунальні послуги.

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