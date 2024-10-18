«Окрема подяка»: Червоний Хрест допоміг повернути тіла 500 захисників України

В Україну, яка нещодавно провела обмін полоненими, повернули тіла 501 полеглого Оборонця. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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«Зокрема вдалося репатріювати 382 тіла Захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл Оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих Захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїна на Запорізькому напрямку, 7 тіл Оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території рф», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що полеглих Захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

«Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання», — повідомили в організації.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно з російського полону повернуся військовий медик, Герой України Віктор Івчук.

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