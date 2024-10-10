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Україна

«Завдання виконане»: Генштаб ЗСУ повідомив деталі удару по аеродрому в Адигеї

14:09 10 жовтня 2024
Вибух

Генштаб ЗСУ підтвердив інформацію про те, що у ніч проти четверга, 10 жовтня, Сили оборони України уразили аеродром «Ханская», що в Адигеї (росія).

«Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється», — йдеться в повідомленні.

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В Генштабі уточнили, що завдання виконано силами і засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

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Нагадаємо, що напередодні Генштаб підтвердив атаку на 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони росії на Брянщині. В арсеналі, зокрема зберігались снаряди з Північної Кореї.

Тиждень тому відбулася успішна атака на феодосійську нафтобазу, яку в тимчасово окупованому Криму використовує ворог. Вогонь не приборкали й досі. У ту ж саму ніч проти 7 жовтня вибухи лунали й в районі аеродрому «Саки» в Новофедорівці.

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А у середині вересні потужні вибухи лунали на великому арсеналі в Тамбовській області — з міста Торопець місцева влада навіть евакуйовувала мешканців.

Фото — скріншот

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