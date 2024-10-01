Надто «стара» для її «малюка»? Вікторію Бекхем звинуватили в тому, що вона видалила дівчину свого сина з загального фото

Схоже, відвідини Паризького тижня моди принесли сімейству Бекхемів неприємності не тільки через «недостатньо одягнену» 13-річну доньку Харпер.

ВІДЕО ДНЯ

Ще один скандал може розгорітися через дії самої Вікторії, яка буцім-то «вирізала» подругу свого молодшого сина Круза на ім'я Джекі Апостол з загального знімку, пишуть британські ЗМІ.

28-річна бразильська співачка Джекі приїхала разом з 19-річним Крузом і всім дружнім сімейством Бекхемів до Парижу, щоб підтримати показ нової колекції Вікторії.

Весь час в Парижі Круз не розлучався з коханою. Проте саме на загальному фото її не видно. Кадр Вікторія обрізала відразу після Круза, який, очевидно, обіймає дівчину, що стоїть поруч. Фанати відразу вирішили, що мати сімейства «позбулася» саме Джекі.

РЕКЛАМА

Відредаговане фото

«Вони обрізали фотографію?», «Я майже впевнений, що там є ще одна дівчина», «Вона безперечно когось вирізала», — пишуть користувачі в Мережі.

РЕКЛАМА

Що могло спричинити незадоволення Вікторії — не зрозуміло. Але багато користувачів Мережі припускають, що мама Бекхемів незадоволена різницею у віці закоханих і має намір підшукати йому «більшу молоденьку» супутницю.

РЕКЛАМА

До речі, старший син Бекхемів Ромео передбачливо фотографувався поряд із мамою та сестрою Харпер. Свою даму серця він вважав за краще тримати подалі від сімейної зйомки. Тим більше, що за останній тиждень він виходить у світ уже з третьою дівчиною.

Також нагадаємо, що вже невдовзі Вікторія зможе обговорити свої сімейні справи з «колишньою» подругою Меган Маркл.

178

Читайте нас у Facebook