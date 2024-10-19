Кинув вагітну дружину та пропонує копійки на дитину: знаменитий футболіст-мільйонер вразив ганебним жестом (фото)

Футболіст «Баварії» та збірної Португалії Жоау Палінья, який перейшов до мюнхенського клубу з «Фулхема» майже за 50 млн євро, кинув вагітну дружину після трьох років шлюбу і готовий платити копійки на утримання свого 2-річного сина Жуана Марії, повідомляє flash.pt. Раніше футболіст-мільйонер пошкодував тисячу євро на допомогу своїй хворій дочці.

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Під час шлюборозлучного процесу з вагітною другою дитиною співачкою Патрісією Пальярес 29-річний гравець мюнхенського клубу, який заробляє майже мільйон євро на місяць, заявив, що готовий платити як аліменти… 500 євро, що шокувало не лише його дружину, а й уболівальників. І це при тому, що 27-річна Патрісія вже виселилася з елітного особняка в Лісабоні, де раніше мешкала з чоловіком та дитиною.

«Ми всі шоковані, тому що чоловік, який заробляє майже мільйон євро, запропонував на утримання сина лише 500 євро, — цитує видання джерело, близьке до родини футболіста. — Це дійсно сумно, особливо коли відомо, що мати ще не знає, коли повернеться на роботу. Я думав, що кожен з батьків хоче, щоб його дитина була фінансово забезпечена. Я особисто знаю батьків, котрі платять навіть більші суми, ніж він запропонував, і вони не заробляють й відсотка його зарплати».

Повідомляється, що тріщина у стосунках Жаоу та Патрісії сталася після того, як дружина футболіста під час візиту до Мюнхена застукала футболіста з якоюсь Сарою, яка працює у ФК «Баварія». Дружина одразу ж подала на розлучення.

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Розлучниця Сара

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чесний таксист повернув знаменитому футболісту-мільйонеру гаманець і влетів на гроші.

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Фото Instagram

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