На відомого блогера нібито напали зі зброєю: стало відомо, хто це зробив

Блогер Ніколас Карма, відомий завдяки проєкту «Скільки коштує ваш лук?», заявив, що йому у Полтаві загрожували зброєю.

На своій сторінці у соцмережах він виклав відео, на якому розповів про інцидент в обласному центрі та напад на нього, як стверджує блогер, в якому брав участь начальника Полтавського районного ТЦК та СП.

ВІДЕО ДНЯ

Полтавське видання «Зміст» пише, що Ніколас Карма (справжнє імʼя Микола Бучак) заявив, що начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко спочатку запитував блогера про його ставлення до військової служби, а потім йому почали погрожувати пістолетом.

Карма, на сторінку якого підписано більше 440 тисяч інтернет-користувачів, стверджує, що він знімав відео, а коли закінчив, до нього підійшла компанія, від якої він раніше почув, що люди ніби хочуть «хайпонути», а він вирішив не «дати їм контенту»: «Питання їхнє звучало наступним чином: „Ваше відношення до ЗСУ?“ Я мовчу, вони мене далі знімають і мого оператора. Я сказав свою позицію, що кожен має бути в армії або для армії. Їм цього було мало і в цей момент оператор перепідключав апаратуру і цей момент він не зняв (про напад з пістолетом, — Авт.)».

РЕКЛАМА

Видання наводить коментар і речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, який представив погляд на ситуацію з іншого боку. Він підтвердив, що полковник Логвиненко був у місті родиною, коли побачив «людину, яка ставила провокативні питання дівчатам, жінкам», та вирішив поставити питання про ставлення до служби і ЗСУ.

«Питання і відповіді він отримав і відійшов. Це видно на відео. Після цього блогер, знаючи, що перед ним офіцер ЗСУ, підбіг позаду, схопив за плече, застосував заходи фізичного впливу і намагався зняти його лице, ставлячи запитання. У начальника ТЦК пістолета не було», — стверджує Роман Істомін та додає, що на відео був зафільмований макет і що загрози життю блогера не було. Спікер стверджує, що цей предмет з'явився після застосування силового впливу до офіцера, а блогер про це змовчав.

РЕКЛАМА

Олександр Логвиненко — полковник ЗСУ з бойовим досвідом у Бахмуті, Лимані й на Чернігівщині. В інтерв'ю виданню «Телеграф» він розповідав, що незважаючи на службу в ТЦК та СП, продовжує виїжджати на бойові завдання.

Нагадаємо, що на Буковині суд оштрафував працівника ТЦК на 850 грн за те, що він вдарив рукою по потилиці чоловіка за відмову взяти повістку.

Фото зі сторінки Ніколаса Карми

173

Читайте нас у Facebook