Сім'я біженців з України загинула у США під час урагану (фото)

Потужний ураган, який нещодавно пронісся територією США, забрав життя понад двох сотен людей, багато хто вважається зниклими безвісти. Серед них є й українці — родина з Херсона, яка приїхала до Америки, рятуючись від російських бомбардувань.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє видання usatoday.com, рідні протягом двох тижнів сподівалися, що їхні родичі вижили. До цього вони нічого не знали про долю Анастасії Новітіної, її чоловіка Дмитра, їхнього 13-річного сина Євгена та його бабусі Тетяни.

Однак днями пошукова група виявила тіло Анастасії — воно знаходилося за 10 миль від будинку, де жила сім'я, за межами Ешвілла. А у милі від тіла жінки було виявлено і її загиблого чоловіка — його особу встановили за відбитками пальців. Пошуки матері Анастасії та дитини тривають — вони поки що вважаються зниклими безвісти.

Їхня родичка Ліза Гіндінова розповіла, що весь цей час вірила у порятунок своїх рідних, проте коли шериф Північної Кароліни віддав її сім'ї золоту сережку, знайдену на тілі Анастасії, ця надія померла. «Це був момент, коли ми більше нічого не могли придумати, жодних божевільних сценаріїв. Буву доказ, що вони не вижили. Ми побачили сережку і всі затихли», — розповіла Гіндінова USA TODAY.

РЕКЛАМА

У США збитки, завдані ураганом, оцінюють у 50 мільярдів доларів. Усім постраждалим обіцяють надати необхідну допомогу.

Фото із сайту www.usatoday.com

РЕКЛАМА

181

Читайте нас у Facebook