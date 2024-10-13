Мільйони людей без світла: стали відомі попередні збитки від урагану «Мілтон» у США

Ураган «Мілтон», який пронісся штатом Флорида, залишив понад 3 мільйони людей у США без світла. Але завдяки самовідданості 50 тисяч працівників ЛЕП із 43 штатів країни, а також Канади вже відновлено постачання електроенергії мільйону осіб. Про це заявив президент США Джо Байден, інформує пресслужба Білого дому.

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«І, до речі, якщо ви коли-небудь спостерігали, як ці хлопці та жінки лазять по стовпах — вони, у всякому разі, ризикують життям, виконуючи цю роботу. Багато з цих людей збираються у своїх громадах, вони взагалі не служать, а просто волонтерять. А енергетика — це реально», — сказав президент.

Попередньо збитки від урагану оцінюють у 50 мільярдів доларів. В американському уряді кажуть, що усі постраждалі зможуть отримати належну допомогу.

«Зараз ми мусимо зосередитися на укріпленні електромереж. Ми залучимо нові технології, перенесемо лінії передач під землю, замість дерев'яних стовпів встановимо бетонні, які не ламаються від вітру. По допомогу ми звернемося до Конгресу. Ми точно визначимо, скільки грошей нам потрібно, і повідомимо Палаті представників», — заявив президент США Джо Байден.

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Додамо, що ураган «Мілтон», який накрив узбережжя Флориди, вже спричинив кілька смертей неподалік Сент-Люсі. Президент Джо Байден заявив, що направив тисячі федеральних службовців у райони, що постраждали від урагану, серед них понад 1000 представників берегової охорони.

Водночас Джо Байден робить останню спробу зміцнити американську підтримку України напередодні президентських виборів у США 5 листопада. Він вважає, що зовнішня політика США щодо Києва опиниться під загрозою в разі перемоги Трампа.

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