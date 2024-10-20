Напередодні увечорі та у ніч проти 20 жовтня 2024 року росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами (під ударами перебував Кривий Ріг) з території Криму, ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу

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Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, райони пусків дронів — Єйськ, Приморсько-Ахтарськ (рф). Загалом було виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти безпілотників та двох балістичних ракет «Іскандер-М».

Станом на ранок 20 жовтня підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

За даними КМВА, на Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями. «Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин. Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці. Попередньо, в Києві обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила», — зазначив очільник столичної військової адміністрації Сергій Попко.

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А на Сумщині ворожі дрони-камікадзе поцілили по одному з енергетичних об'єктів — тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти). За даними ОВА, домівки більше 14 тисяч споживачів (мешканці 130 населенних пунтів) знеструмлені внаслідок військової агресії рф на прикордонних територіях у Сумській області.

У Повітряних силах додали, що 13 російських безпілотників були локаційно втрачені. Ще два ворожих БпЛА полетіли у напрямку білорусі.

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Останнім часом ПС ЗСУ постійно повідомляє про чимало локаційно втрачених дронах ворога. За словами керівника Центру протидії дезинформації Андрія Коваленка, частина «шахедів», які запускає росія, не мають бойової частини і працюють або в якості розвідників, або хибних цілей.

На каналі «Полковник ГШ» пояснювали, що окрім «шахедів» та «гербер» ворог застосовує ще один серійний БпЛА без бойової частини, обладнаний 3д друкованою кулею (лінзою Люнеберга), обернуту фольгою.

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Фото "Полковник ГШ"

Саме вона у радіолокаційному діапазоні імітує більш розмірну ціль, як, наприклад, Shahed. Коли таких «обманках» закінчується пальне, вони просто падають і їхнє радіолокаційне супроводження втрачається.

Нагадаємо, що напередодні ворог атакував з повітря Шостку на Сумщині та Черкаську область, де зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, є жертви та поранені.

Фото з відкритих джерел

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