«Корупція. Вона всюди»: журналіст про загрози реалізації Плану перемоги

Плану перемоги Зеленського бракує внутрішньополітичного блоку. Без вирішення складних і водночас зрозумілих для українців проблем після перемоги у нас залишиться сильний внутрішній ворог, вважає журналіст Сергій Руденко. Він навів перелік загроз для України, без подолання яких План перемоги реалізувати буде не можливо.

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«Корупція. Вона всюди. Від ТЦК — до МСЕК. Від міністрів — до прокурорів. Від вищих владних кабінетів до міських адміністрацій. Тільки посадки, жорсткі й тотальні, припинять розгул корупціонерів під час війни, — переконаний Сергій Руденко. — УПЦ МП. Затягування із забороною московської церкви призведе до того, що попів почнуть виносити з храмів, як це сталося у Черкасах. Не помічати 5-ї колони росії в Україні й сподіватися, що за 9 місяців вони зміняться — помилка. Діяти потрібно жорстко і швидко. Від імені держави і народу».

Ще одна загроза, на думку Руденка, — розтринькування бюджетних коштів. Він вважає, що потрібна оптимізація видатків з державного бюджету:

«Ніяких національних телемарафонів, боротьба зі схематозом на митниці, оподаткування ігорного бізнесу, перевірка чиновників на предмет заробленого і видатків. Все — на потреби ЗСУ, все — для перемоги. Розбрат. Потрібна єдність. Справжня, а не декларована єдність політичних сил і суспільства. Усунення від посад квакерів, які сіють розбрат серед українців.

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Авторитаризм. Україна потребує відновлення демократії. Геть — темники із державних медіа. Доступ до телевізійних каналів опозиції. Звільнення з посади тих, хто вручну намагається керувати інформаційним простором. Від цього всього залежить не лише наша Перемога, а й найперший пункт плану Зеленського — запрошення України до НАТО".

Тим часом у світі продовжується обговорення Плану перемоги Зеленського. Так, у США його підтримали. А от канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою мирного плану українського президента.

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Фото: president.gov.ua

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