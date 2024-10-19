«Не будуть вести жодних дискусій щодо України»: у США підтримали План перемоги Зеленського

У США підтримують справедливий мир в Україні й американська сторона продовжує детальний розгляд Плану перемоги, який представив Володимир Зеленський. Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє suspilne.media.

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«Ми все ще розглядаємо в його деталях, тому не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру, — сказав Джон Кірбі. — США не будуть вести жодних дискусій щодо України без участі офіційного Києва. Ми, безумовно, не будемо вести жодних дискусій з іноземними лідерами, які, на нашу думку, не відповідають мирним планам президента Зеленського».

Додамо, що 16 жовтня президент Володимир Зеленський в українському парламенті представив План перемоги. Він заявив, що документ містить пункти, детально розраховані у часі, і якщо все буде йти згідно з планом, війну можна буде закінчити вже до кінця 2025 року. Наступного дня глава держави презентував план на засіданні Європейської ради у Брюсселі.

Водночас федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою плану українського президента після саміту ЄС у Брюсселі.

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