Боїться ескалації: Олаф Шольц відкинув ключові пункти Плану перемоги Зеленського

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою плану українського президента після саміту ЄС у Брюсселі. Він вважає пріоритетною відповідальність за те, щоб війна між росією та Україною не перетворилася на війну між рф та НАТО, пише видання Bild.

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За словами канцлера, ніщо не змінить його рішення відмовити Києву у постачанні крилатих ракет Taurus.

«Я не вважаю такі поставки правильними, і так воно і залишиться», — сказав Шольц.

Видання додало, що канцлер планує блокувати швидке запрошення України до НАТО. Він послався на резолюцію останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли Альянс так і не схилився на користь запрошення — проти цього виступали США та Німеччина.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що генсек НАТО теж не бачить умов для швидкого прийняття України до Альянсу.

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