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Боїться ескалації: Олаф Шольц відкинув ключові пункти Плану перемоги Зеленського

10:55 19 жовтня 2024
Олаф Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою плану українського президента після саміту ЄС у Брюсселі. Він вважає пріоритетною відповідальність за те, щоб війна між росією та Україною не перетворилася на війну між рф та НАТО, пише видання Bild.

За словами канцлера, ніщо не змінить його рішення відмовити Києву у постачанні крилатих ракет Taurus.

«Я не вважаю такі поставки правильними, і так воно і залишиться», — сказав Шольц.

Видання додало, що канцлер планує блокувати швидке запрошення України до НАТО. Він послався на резолюцію останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли Альянс так і не схилився на користь запрошення — проти цього виступали США та Німеччина.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що генсек НАТО теж не бачить умов для швидкого прийняття України до Альянсу.

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