Принц Вільям і принцеса Кейт здійснили шляхетний вчинок у повній відповідності з королівським протоколом

Принцеса Кейт і принц Вільям, які нещодано вперше разом вийшли в світ після її курсу хімієтерапії, приєдналися до короля Чарльза і королеви Камілли та зробили пожертви постраждалим від світових конфліктів і катастроф. Комітет з надзвичайних ситуацій у катастрофах (DEC), який координує зусилля 15 британських гуманітарних організацій, нещодавно опублікував заяву, в якій визнав внесок королівської родини, пише видання The News.

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DEC підтвердив, що король Чарльз і королева Камілла зробили щедрі пожертви на допомогу постраждалим від конфлікту на Близькому Сході — в Ізраїлі та у Лівані.

У дописі на платформі соціальної мережі X (раніше Twitter) висловлено вдячність монархам за їхній внесок у гуманітарний заклик DEC.

«Величезна подяка королю та королеві за те, що вони були одними з перших, хто зробив пожертву», — зазначається в заяві.

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Кенсінгтонський палац пізніше підтвердив, що принцеса Кейт і принц Вільям також дотрималися королівських протоколів і зробили приватну пожертву.

Королівський коментатор Річард Палмер написав у соцмережах: «Протокол — це дуже часто використовуване слово, коли йдеться про королівську сім’ю, але існує встановлена ​​процедура для таких речей, а також деякі офіційні повідомлення: принц і принцеса Уельські слідують за королем і королевою, роблячи свої оголошення».

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Раніше джерело назвало зворушливу деталь у стосунках Вільяма та Кейт, яка допомагає їм зберігати дружбу та кохання багато років.

Фото: Getty Images

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