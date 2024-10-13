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Названа зворушлива деталь у стосунках Вільяма та Кейт, яка допомагає їм зберігати дружбу та кохання багато років

14:51 13 жовтня 2024
принц Вільям та принцеса Кейт

Попри «кошмарну» звичку принца Вільяма, їхні з Кейт Міддлтон стосунки більшість британців вважають «еталонними».

Після розставання в університеті, майбутні король і королева не змогли жити один без одного, і відтоді разом і в горі, і в радості, пишуть зарубіжні видання.

Тому не дивно, що публіці цікаво, як закохані підтримують прекрасні стосунки стільки років.

Свій головний секрет Вільям та Кейт ніколи не розкривали, але джерела з палацу один за одним діляться своїми здогадами.

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Наприклад, інсайдер The Daily Record, за його словами, звернув увагу, що закохані надають один одному знаки уваги, причому роблять це регулярно.

Кейт і Вільям, зазначає співрозмовник, як і прості обивателі, можуть розслабитися з келихом якогось напою після важкого дня.

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Водночас кожного разу, коли принцеса Уельська вкладає дітей спати, принц порається на кухні і готує дружині її улюблений коктейль.

При цьому видання відзначає, що не зовсім погоджується зі своїм інсайдером в тому, що такі речі відбуваються регулярно.

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Адже, судячи з того, наскільки розкішно виглядає принцеса Уельська, розслабляється таким чином вона вкрай рідко.

Кейт та Вільям займаються благодійністю. Нещодавно стало відомо, що принц і принцеса Уельські таємно зробили пожертву лондонському продовольчому банку, який був пограбований на тисячі фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про розкриття таємниці у стосунках Кейт Міддлтон з молодшим братом чоловіка, принцом Гаррі.

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