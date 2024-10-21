Згідно з попередженнями чарівної тарологині Вікторії, на цьому тижні Сонце змінює свій знак й переходить у сузір'я Скорпіона.

А як це позначиться на русі небесних світил, і чого нам всім чекати у перший понеділок передостаннього тижня місяця, йдеться у прогнозі, який склали фахівці сайту Modista.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

21 жовтня 2024 року для Овнів буде днем, коли варто зосередитися на своїх особистих цілях. Карта Таро «Сімка Кубків» вказує на те, що у вас є багато можливостей, але важливо вибрати одну і зосередитися на ній. Не розпиляйтеся на дрібниці, а краще зосередьтеся на тому, що дійсно важливо для вас.

Телець

Тельцям цей день принесе нові можливості для самовираження. Карта Таро «Колесо Фортуни» вказує на зміни, які можуть бути як позитивними, так і негативними. Важливо залишатися гнучкими і готовими до будь-яких поворотів долі. Використовуйте цей час для особистого зростання і розвитку.

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Близнюки

Для Близнюків 21 жовтня буде днем, коли варто звернути увагу на свої стосунки. Карта Таро «Вежа» вказує на можливі конфлікти або зміни, які можуть бути болючими, але необхідними. Важливо бути чесними з собою і своїми близькими, щоб уникнути непорозумінь.

Рак

Раки, цей день буде сприятливим для вирішення сімейних питань. Карта Таро «Четвірка Кубків» вказує на те, що ви можете відчувати незадоволення або нудьгу. Важливо звернути увагу на те, що у вас є, і бути вдячними за це. Можливо, вам варто провести час з близькими, щоб підняти настрій.

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Лев

Леви, 21 жовтня буде днем, коли варто зосередитися на своїх почуттях. Карта Таро «Десятка Кубків» вказує на гармонію і щастя в особистому житті. Ви можете знайти радість у спілкуванні з близькими і насолоджуватися приємними моментами. Не бійтеся відкривати своє серце і ділитися своїми почуттями.

Діва

Для Дів цей день буде сприятливим для саморозвитку та пошуку нових джерел натхнення. Карта Таро «Відлюдник» вказує на необхідність провести час наодинці, щоб знайти відповіді на важливі питання. Ваша турбота та увага до деталей будуть оцінені коханими. Не забувайте про важливість спільного проведення часу.

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Терези

Терези, 21 жовтня буде днем, коли варто зосередитися на своїх стосунках. Карта Таро «Закохані» вказує на гармонію і баланс у стосунках. Ваша чарівність та дипломатичність допоможуть вам вирішити будь-які конфлікти. Кар’єрні перспективи також виглядають обнадійливо, особливо якщо ви готові до нових викликів.

Скорпіон

Скорпіони, цей день буде сприятливим для вирішення фінансових питань. Карта Таро «Король Пентаклів» вказує на стабільність і процвітання. Ви зможете знайти нові джерела доходу та покращити свою фінансову ситуацію. Ваші професійні перспективи також виглядають обнадійливо, особливо якщо ви готові до нових викликів.

Стрілець

Для Стрільців 21 жовтня буде днем, коли варто зосередитися на своїх особистих цілях. Карта Таро «Туз Жезлів» вказує на нові починання і можливості. Ви зможете знайти нові джерела натхнення та розширити свої горизонти. Ваша фінансова ситуація покращиться, але не забувайте про обережність у витратах.

Козоріг

Козороги, цей день буде сприятливим для вирішення професійних питань. Карта Таро «Вісімка Пентаклів» вказує на необхідність наполегливої праці і самовдосконалення. Ваша рішучість та впевненість допоможуть вам досягти успіху. Не забувайте про відпочинок, адже ваше здоров’я потребує уваги.

Водолій

Водолії, 21 жовтня буде днем, коли варто зосередитися на своїх стосунках. Карта Таро «Двійка Кубків» вказує на гармонію і взаєморозуміння у стосунках. Ваша чарівність та дипломатичність допоможуть вам вирішити будь-які конфлікти. Кар’єрні перспективи також виглядають обнадійливо, особливо якщо ви готові до нових викликів.

Риби

Риби, цей день буде сприятливим для вирішення сімейних питань. Карта Таро «Десятка Пентаклів» вказує на стабільність і процвітання у сімейному житті. Ви зможете знайти спільну мову з близькими та покращити атмосферу вдома. Кар’єрні перспективи також виглядають обнадійливо, особливо якщо ви готові до нових викликів.

Також пропонуємо до Вашої уваги Таро-прогноз на тиждень з 21 по 28 жовтня від тарологині Ірини.

Крім того, варто буде нагадати, кому з прекрасних дам повинно пощастити у другій половині жовтня.

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