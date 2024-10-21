Просто в груди: італійську серфінгістку вбила риба-меч

Відома італійська серфінгістка 36-річна Джулія Манфріні загинула після того, як її пронизала риба-меч у водах Ментавайських островів, неподалік острова Суматра в Індонезії, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Раніше чемпіон світу з серфінгу втопився в океані.

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Трагедія сталася, коли риба-меч вистрибнула назустріч італійці та вдарила її в груди. Двоє свідків, які були неподалік, надали їй першу допомогу і доправили до найближчої лікарні. Проте врятувати дівчину не вдалося.

Згідно з медичним висновком, Манфріні отримала поранення грудної клітки глибиною близько п'яти сантиметрів.

Юрист за освітою Джулія Манфріні, окрім того, що була великою шанувальницею серфінгу та зимових видів спорту, добре відома в італійській серф-спільноті і мала велику популярність у соціальних мережах. Італійка була співзасновником туристичної агенції і свого часу переїхала на Балі, де працювала інструктором із серфінгу.

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Коли новина про її смерть досягла Італії, обліковий запис Манфріні в Instagram був переповнений співчуттями.

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«Море, яке дало тобі так багато, забрало твоє життя. Спочивай з миром», — написав один із підписників.

Поховають серфінгістку у рідній Італії.

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До речі, смертельні випадки серед людей від меч-риби дуже рідкісні. Меч-риба зустрічається в помірних та тропічних водах по всьому світу, дорослі екземпляри можуть досягати чотирьох з половиною метрів у довжину та важити близько 450 кг. У 2015 році капітан рибальського судна на Гаваях загинув після того, як риба-меч пронизала його дзьобом. 47-річний Ренді Ллейнс стрибнув у воду, щоб вразити рибу списом, але та виявилася спритнішою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що маленький син чемпіона світу втопився у сімейному басейні в день народження батька.

Фото Instagram

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