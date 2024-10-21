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Шоу-бізнес

«Бідні діти»: у мережі обговорюють «возз'єднання» Аффлека і Лопес на концерті

10:46 21 жовтня 2024
Лопес

Попри напружений графік Дженніфер Лопес, вона знайшла час відвідати розважальний захід у Лос-Анджелесі з донькою.

Як не дивно, але на цьому самому заході з'явився і колишній (скоріш за все) чоловік співачки Бен Аффлек, пишуть ЗМІ.

Всупереч сподіванням багатьох шанувальників на «возз'єднання» пари, Бен і Джен не тільки не привіталися, а й зробили абсолютно все, щоб не перетнутися одне з одним.

«Вони були в одному концертному залі, але, здається, за тисячі кілометрів одне від одного», — коментують читачі таблоїдів подію у соцмережах.

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Лопес провела весь вечір у компанії дочки Еммі і виглядала темнішою за хмару.

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Аффлек, своєю чергою, ні на крок не відходив від іншої своєї колишньої — актриси Дженніфер Гарнер та їхньої спільної дочки Серафіни (тепер відомої як Фін).

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Наприкінці вечора знаменитості навіть вийшли на паркування через різні двері, щоб не зустрітися.

У мережі безневинні, начебто, фото викликали справжній фурор. Одні впевнені, що з Беном щось не так — мовляв, не можна після кожної невдачі в особистому житті ховатись під крильцем своєї колишньої, з якою ти розлучився багато років тому.

Інші засуджують «показушницю» Лопес. На їхню думку, на тлі скромно одягнених Аффлека та Гарнер, її стильний комбінезон і босоніжки, що сяють на шпильці, виглядають недоречно і навіть зухвало.

Але, здається, всі сходяться в одному.

«Вони поспішили з розлученням, яке, напевно, їх сильно ранить», — пишуть читачі. А хтось навіть підозрює, що всі експерименти дочок знаменитостей із зовнішністю якраз пов'язані з нестабільною ситуацією в їхній ще нещодавно об'єднаній родині.

ЗМІ також писали про те, що Джей Ло порушила мовчання з приводу розлучення пари. Під час одного інтерв'ю Лопес сказала, що її розбите серце було «сумним і страшним». Своєю чергою Бен Аффлек був здивований, що вона збиралася оприлюднити їхні стосунки.

Фото — Page Six

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