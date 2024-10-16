Дженніфер Лопес пустилася берегів: Бен Аффлек відноситься до цього філософськи

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес розлучені кілька місяців, і розмови про це вплинули на всіх учасників, але, ймовірно, більше на Бена. Джерела свідчать, що Джей Ло порушила мовчання з цього приводу, а Аффлек відчуває певну незручність.

ВІДЕО ДНЯ

«Бен знає, що вона буде говорити про розрив вічно», — сказало джерело.

Під час інтерв'ю журналу Дженніфер Лопес сказала, що її розбите серце було «сумним і страшним». Як повідомляється, Аффлек не знав, що вона збиралася висловитися з цього приводу, і це не було добре для нього, пише Marca.

Хоча Бен Аффлек, як повідомляється, погодився з її способами вирішення ситуації, він був здивований, що вона збиралася оприлюднити їхні стосунки. Він був засліплений нею навіть після того, як дізнався, що вона говорить.

РЕКЛАМА

«Він хотів би, щоб вона не говорила про це, але він відчуває, що вона завжди буде говорити, — сказало джерело. — Він не знав, що вона збирається говорити про їхні стосунки, але припускав, що врешті-решт це станеться. Це частина його життя так само, як і будь-що інше».

Раніше повідомлялося, що Бен Аффлек здивував своїх шанувальників тим, що різко помолодшав.

РЕКЛАМА

Фото Getty Images

РЕКЛАМА

193

Читайте нас у Facebook