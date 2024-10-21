Комунальники проведуть «рейд» по квартирах: до кого першого завітають «непрохані гості» (названо адреси)

Поки комунальники тільки розмірковують про можливе здорожчання вартості гарячої води та тепла, в одному з міст працівники комунальної сфери налаштовані більш рішуче і вже готують здійснювати поквартальні рейди по квартирах боржників.

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Під час перевірок боржників їх відключатимуть від водопостачання, попередили в «Дніпроводоканал».

У виправдання своїх дій комунальники приводять цифри: загальна сума боргу мешканців лише трьох будинків перед підприємством становить 447 148,57 гривні.

Тому, після попереднього попередження власників житла, їм відключать послугу центрального водопостачання. Щоб цього не сталося, потрібно повністю погасити заборгованість за комуналку або укласти договір про реструктуризацію боргу, який дозволить погасити його поступово.

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Додамо, що такі рейди водоканали проводитимуть не лише у Дніпрі, а й в інших населених пунктах України.

Це можливо згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, яким з початку 2024 року знову дозволили комунальникам нараховувати пеню боржникам та відключати їх від послуг.

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Водночас варто звернути увагу на те, що в системі ЖКГ інколи виставляють громадянам у платіжках суми несправедливих боргів або суми за послугу, яку не надавали.

Про те, скільки доведеться платити за газ, опалення та гарячу воду у 2025 році, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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