Пенсії скоро почнуть «згоряти»: експерт назвав термін та порадив, як цьому запобігти

В той час як депутати заявляють про нові способи отримання пенсій, експерт з пенсійного права Сергій Коробкін вирішив попередити українців про те, що у частини з них пенсії скоро почнуть «згоряти».

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Про це експерт розповів у відео від 14 жовтня 2024 року.

За словами Коробкіна, згідно з проєктом закону про держбюджет на 2025 рік, якщо пенсіонер тривалий час не знімав гроші з пенсійної картки або вчасно не пройшов ідентифікацію, виплату пенсії йому не лише призупинять, а й можуть списати всі кошти, що надійшли на картку за попередні місяці.

«Якщо людина протягом шести місяців не забирає свою пенсію на пошті, не знімає з пенсійної картки, і не витрачає гроші онлайн з пенсійної картки, тобто взагалі ніякого руху грошей протягом пів року не відбувається, то виплату пенсії призупиняють до з'ясування обставин», — пояснює Коробкін.

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Експерт нагадав, що з 2014 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) були введені особливі умови отримання пенсії. Вони повинні були кожні 6 місяців проходити ідентифікацію. Однак під час карантину та воєнного стану ці вимоги були пом'якшені.

Коробкін попереджає: «Проєкт закону про бюджет на 25-й рік передбачає, що „Ощадбанк“ повинен повернути Пенсійному фонду залишок коштів, що утворився станом на 1 січня 25-го року на рахунках переселенців».

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Також юрист наголошує на важливості своєчасного проходження ідентифікації та регулярного користування пенсійною карткою.

«Краще заздалегідь пройти ідентифікацію або підстрахуватися, зняти всю суму, або зняти хоча б трошки, або розрахуватися карткою в магазині, наприклад, дрібницю якусь придбати, щоб було хоч якийсь рух по рахунку», — рекомендує він.

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Коробкін нагадав й про способи проходження ідентифікації: особисто звернутися до місцевого відділення ПФУ, авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду, пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку або особисто в «Ощадбанку».

Для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, експерт рекомендує отримати в закордонній дипломатичній установі України документ, що засвідчує, що особа є живою, та надіслати його разом із заявою про проходження ідентифікації до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, за словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, в Україні проведуть перерахунок пенсій тим громадянам, які давно вийшли на заслужений відпочинок і мають у формулі розрахунку «старі» зарплати.

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