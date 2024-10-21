Підрізав на дорозі: нареченого застрелили просто на весільному банкеті

У США, де між видавцями розгорнулася справжня боротьба за публікацію мемуарів Меган Маркл, 37-річний Тайрек Бертон був убитий під час власної весільної вечірки у Грінсборо, штат Північна Кароліна. Поліція була викликана на місце події близько 20:49 і виявила тіло Тайрека на автостоянці з численними вогнепальними пораненнями.

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Члени сім'ї розповіли, що Тайрека — батька чотирьох дівчаток — переслідував чоловік, який звинуватив його в тому, що наречений підрізав його на дорозі. Свідки повідомили, що підозрюваний зіткнувся з Тайреком, вимагаючи повідомити, хто підрізав його на дорозі, пише The Mirror.

«Хто був у машині? Хто щойно проїхав повз на знак „стоп“? Бріттані Бертон сказала, що її брат відповів: „Якщо це я, то мені шкода“, перш ніж чоловік відкрив вогонь, вбивши його на очах його дружини», — пише видання.

«Мій брат зовсім не знав цього чоловіка, вони ніколи не зустрічалися. Він не питав його, як його звати. Вони ніколи не тиснули один одному руки. Це був абсолютно випадковий незнайомець, і він холоднокровно застрелив його», — сказала Бріттані.

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Жорстока стрілянина залишила сім'ю Тайрека з розбитим серцем, оскільки вони намагаються змиритися зі своєю безглуздою втратою.

«Це мав бути один з найщасливіших моментів його життя, а він перетворився на щось трагічне», — сказала Бріттані.

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Підозрюваний втік з місця події після стрілянини, поліція все ще продовжує пошук і розслідування. Жодного підозрюваного ще не названо, і слідчі намагаються зібрати докупи послідовність подій, що призвели до цього жахливого інциденту.

У своєму горі родина Бертонів звертається до громадськості з проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти встановити особу підозрюваного.

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«Якщо ви щось бачили, скажіть про це. Це дуже просто», — закликає Бріттані.

Сім'я Тайрека розповіла, що він знав свою дружину більше десяти років і був люблячим батьком їх дітей. Вони описали його як людину, яка залишила по собі любов і відданість своїй родині.

На сайті GoFundMe двоюрідна сестра Тайрека, Кейша Саттерфілд, написала: «12 жовтня 2024 року мій двоюрідний брат одружився з коханою жінкою, в один з найщасливіших днів свого життя, який трагічно обірвався через дорожню агресію, що закінчилася стріляниною з вогнепальної зброї. Він був коханим чоловіком, батьком чотирьох прекрасних дівчаток, братом і другом, відомим своєю щедрістю і заразливою посмішкою».

Раніше повідомлялося, що чоловік, який скоїв замах на Дональда Трампа, планував напад на члена британської королівської сім’ї.

На фото у заголовку весільна церемонія Тайрека Бертона. Фото з сайту themirror.com/

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