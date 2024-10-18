Усі божеволіють: видавці розпочали боротьбу за публікацію мемуарів Меган Маркл

Меган Маркл може незабаром написати свої мемуари. Очікується, що вони «принесуть десятки мільйонів, оскільки видавці змагаються, щоб отримати вибухонебезпечну інформацію», пише видання The Mirror.

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Хоча герцогиня Сассекська ще не підтвердила, чи працює вона над розповіддю про своє життя, джерело повідомило, що в книзі буде «дослідження королівської сім’ї, яким ніхто інший не зможе поділитися».

Однак під час опитування, проведеного The Mirror, переважна більшість із майже семи з половиною тисяч читачів повідомила, що їм не буде цікаво читати книгу, лише 295 сказали, що вони були б нею зачаровані, а 124 не визначилися. Багато читачів поділилися своїми думками в коментарях, зокрема: «Я б не читав нічого її чи його», «Не до такої фантастики», «Ні в якому разі не буду витрачати свій час на це читання», «Ні, я теж не читав мемуарів принца Гаррі».

Однак були й ті, хто прийшов у захват від задуму Меган випустити мемуари. Так, один з дописувачів зазначив: «Книга Гаррі продавалася найшвидше за всі часи. Книга Меган буде найбільш продаваною за весь час. Меган — народна принцеса».

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Джерела стверджують, що герцогиня Сассекська працює над «чудовою історією» і чекає ідеального моменту, щоб розповісти про свій досвід. Серед вихору, викликаного вибуховими мемуарами принца Гаррі «Запасний» (Spare) минулого року, Меган опинилася в центрі інтенсивних спекуляцій щодо написання власної книги.

Джерело розповіло журналу: «У видавничих колах говорять, що всі божеволіють від очікування мемуарів Меган, і цифри, які наводять, смішно високі. Ми говоримо про десятки мільйонів для її авторизованої біографії. Безсумнівно, у Меган чудова історія. Вона стратегічно вирішила зачекати заради миру. Але вона без сумніву хоче поділитися своєю правдою. І чому б їй не поділитися, коли вона витримала так багато? Не помиляйтеся, їй не скажуть, що вона може і не може сказати. Тому, коли вона вирішить, що настав час, вона напише дуже правдиві і докладні мемуари, які розкриють кожен аспект її шляху».

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Тим часом мемуари Гаррі стали сенсацією у видавництві, розлетівшись із прилавків у кількості понад 1,43 мільйона примірників, проданих у Британії, США та Канаді. Книга дала публіці рідкісний шанс зазирнути за королівську завісу. У «Запасному» Гаррі розповів про своє дитинство та про боротьбу зі зловживанням психоактивними речовинами у дорослому віці. Він також поділився подробицями гарячої суперечки зі своїм братом, принцом Вільямом через Меган Маркл.

На жаль, ці одкровення, а також вибухове інтерв'ю Сассекських Опрі Вінфрі остаточно зруйнували стосунки Гаррі з королівською родиною.

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Фото: Getty Images

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