Хліб в Україні дорожчатиме щомісяця: експерт дав невтішний прогноз

Влітку цього року хлібна галузь зіткнулася з проблемами через складну ситуацію з постачанням електроенергії. Експерти попереджали, що це також вплине на ціну хліба.

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Тим часом ціни на пшеницю на світових ринках продовжують стрімко зростати. «Світова ціна на пшеницю зростає через нестачу продукції, спричинену посухою в Європі, США та інших регіонах. Пропозиція знижується, але попит на продовольчу пшеницю залишається високим», — заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі Komersant.Info.

За його словами, втрати врожаю через посуху у нашій країні не настільки значні, але вони все ж знижують експортний потенціал. А в умовах глобальних проблем попит на українську пшеницю також залишається високим, що дозволяє очікувати подальшого підвищення цін на неї протягом кількох місяців.

Марчук зазначає, що ціна на пшеницю в Україні впливає лише на 20% собівартості хліба. Основні чинники подорожчання — це енергетичні витрати, які значно зросли через блекаути. «Електроенергія стала дорожчою через використання альтернативних джерел живлення, таких як генератори, що підвищує витрати на виробництво хліба у 4−5 разів», — пояснив він.

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Ще один вагомий фактор — інфляція, що зростає. Так, за серпень інфляція склала понад 7,5%, що безпосередньо вплинуло на цінову політику. У 2024 році хліб вже подорожчав на 14% і найближчими місяцями ціни зростатимуть на на 2−3% щомісяця.

Також на ціну хліба впливає коливання курсу валют. Експерт наголошує, що у випадку подальшого зміцнення долара це позначиться на собівартості продукції, адже значна частина технічних матеріалів для хлібопекарських заводів закуповується за кордоном. А у випадку зростання цін на нафту піднімуться й акцизи, що додатково вплине на логістичні витрати

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Так що зростання цін обумовлені як глобальними факторами, так і внутрішніми проблемами.

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Фото Pixabay

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