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Суспільство та люди

Грай та вивчай українське мистецтво: підлітки розробили гру-квіз про деколонізованих художників

10:50 22 жовтня 2024
сітілайт з рекламою гри-квіз

Для того, щоб якомога більше людей дізналися про нашу вкрадену культуру, команда GoGlobal спільно з IT-компанією Reface під час Dive in ESTEAM camp за допомогою штучного інтелекту створила серію портретів дітей у стилі картин деколонізованих художників Казимира Малевича, Івана Айвазовського, Іллі Рєпіна, Марії Башкирцевої та Архипа Куїнджі. Про це розповіли у пресслужбі освітньої фундації GoGlobal.

Зокрема, частину цих робіт можна побачити на сітілайтах у центрі Києва, а повна експозиція представлена на виставці на 8 поверсі ТРЦ Gulliver, яка стартувала 21 жовтня й триватиме тиждень.

«Освітня фундація GoGlobal та #ПоколінняПеремоги презентують артпроєкт „Завжди українці“, що має на меті не просто підкреслити зв'язок між сучасними технологіями та культурною спадщиною, але й нагадати про проблему культурної апропріації. Попри привласнення росією творчих здобутків Айвазовського, Малевича, Куїнджі, Рєпіна та Башкирцевої, ці митці були й залишаються українськими. На жаль, така ситуація зберігається не тільки в сфері мистецтва, а й в музиці, літературі тощо», — наголосили у пресслужбі.

Також фахівці ІТ-академії спільно з учасниками кемпу розробили унікальну гру в метавсесвіті Roblox про деколонізованих художників. Підлітки створили 5 віртуальних музеїв, де кожен охочий може пройти інтерактивний квіз і дізнатись про біографію, творчість і життя митців в Україні.

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Нумо грати й відкривати для себе захопливий світ мистецтва! Віртуальні музеї чекають на вас за посиланням: https://www.roblox.com/games/71 590 965 641 567/GoGlob

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